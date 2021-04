Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle sortie de Zidane sur le feuilleton Haaland !

Publié le 5 avril 2021 à 20h00 par A.D.

Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait dans le viseur des meilleures écuries européennes, dont le Real Madrid. Interrogé sur ce dossier en conférence de presse, Zinedine Zidane a fait passer un message clair.

Lors du prochain mercato estival, on devrait assister à une véritable bataille royale pour Erling Haaland. Auteur de performances de hautes volées depuis le début de la saison, le buteur du Borussia Dortmund affolerait l'Europe, et serait notamment suivi de près par le Real Madrid. Interrogé il y a quelques jours sur ce feuilleton, Zinedine Zidane avait préféré botter en touche, estimant qu'il n'était pas respectueux de parler de l'avenir d'un joueur d'une autre équipe. « Je répète qu'il n'est pas notre joueur et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je suis fatigué de répondre à cette question mais ce qui est vrai, c'est que ce que nous faisons, c'est d'avancer au jour le jour. Ce qui se passe à partir de maintenant, je ne le sais pas. Non, je ne pense pas à ça (à son équipe pour la saison prochain, NDLR). Seulement pour le match de demain » , avait expliqué Zinedine Zidane en conférence de presse ce vendredi.

«Ce n'est pas un de mes joueurs, donc je ne vais pas me lancer là-dedans»