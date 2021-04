Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s’attaque à un mur avec Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 6h30 par Th.B.

Le FC Barcelone disposerait d’une ouverture dans le dossier Erling Braut Haaland. C’est du moins ce que Joan Laporta estimerait dans la foulée de la réunion que le président du FC Barcelone a tenu avec le clan Haaland. Néanmoins, le Borussia Dortmund n’ouvre pas la porte à une telle éventualité.

Jeudi dernier, Joan Laporta semble s’être entretenu avec Mino Raiola et Alf-Inge Haaland afin de faire savoir au clan Haaland son plan pour le Norvégien. Sous contrat jusqu’en juin 2024 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait bien parti pour quitter le club de la Ruhr à en croire divers médias. Et SPORT a même fait savoir que le président du FC Barcelone, à savoir Joan Laporta, aurait rassuré l’agent et le père du buteur du BvB quant à la capacité du géant de Liga de l’accueillir et de convaincre le Borussia Dortmund de le vendre à l’intersaison. Mais du côté du club allemand, on ne semble pas en être à ce stade.

« Nous voulons qu'il soit heureux de rester avec nous »