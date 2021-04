Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante de Keylor Navas sur son avenir !

Publié le 6 avril 2021 à 8h15 par A.D.

Arrivé à l'été 2019, Keylor Navas a encore deux années de contrat avec le PSG. Alors qu'il a déjà fêté ses 34 ans, le gardien costaricien a laissé clairement entendre qu'il voulait terminer sa carrière dans le club de la capitale.

Barré par la concurrence de Thibaut Courtois au Real Madrid, Keylor Navas a été transféré au PSG à l'été 2019. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le portier costaricien pourrait finir sa carrière dans le club de la capitale car il a déjà soufflé ses 34 ans. D'autant qu'il réalise des performances XXL depuis sa signature au PSG. Dans un entretien accordé à France Football , Keylor Navas s'est positionné sur la question. Après avoir reconnu qu'il était aux anges à Paris, l'ancien du Real Madrid a expliqué que son avenir dépendait de son directeur sportif : Leonardo.

«Je resterai jusqu'à temps qu'ils le souhaitent»