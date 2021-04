Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse annonce de Navas sur l'arrivée de Pochettino !

Publié le 5 avril 2021 à 22h15 par A.D. mis à jour le 5 avril 2021 à 22h17

Alors qu'ils ont décidé de se séparer de Thomas Tuchel, les dirigeants du PSG ont misé sur Mauricio Pochettino pour le remplacer cet hiver. Un choix totalement validé par Keylor Navas.

Malgré sa saison 2019-2020 quasi parfaite, ponctuée par une première finale de Ligue des Champions pour le PSG, Thomas Tuchel a été remercié pendant les fêtes de fin d'année. Pour le remplacer, la direction parisienne a décidé de faire confiance à un ancien de la maison : Mauricio Pochettino. Lors d'un entretien accordé à France Football , Keylor Navas s'est prononcé sur l'arrivée du technicien argentin. Comme l'a expliqué le gardien du PSG, il est à fond derrière Mauricio Pochettino, son nouveau coach.

«Nous sommes à mort avec l'entraineur»