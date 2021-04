Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang fait une grosse annonce sur l'avenir de Galtier !

Publié le 5 avril 2021 à 21h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le LOSC, Christophe Galtier serait courtisé par l'OL. Interrogé sur l'avenir de son technicien, Olivier Létang a expliqué qu'il comptait le conserver et qu'il n'y avait eu aucune approche de la part de Jean-Michel Aulas pour le moment.

Malgré son très bon travail au LOSC, Christophe Galtier pourrait faire ses valises à l'issue de la saison. En fin de contrat le 30 juin 2022, le coach français figurerait sur les tablettes de l'OL, en vue du possible départ de Rudi Garcia cet été. Questionné il y a quelque jours sur son avenir, Christophe Galtier a expliqué qu'il devait bientôt rencontrer la direction du LOSC pour discuter d'une prolongation et qu'il n'avait pas eu le moindre contact avec le club présidé par Jean-Michel Aulas. « J'ai lu. J'ai profité de la trêve pour récupérer en famille. Il est prévu que je rencontre le président Létang, je pense rapidement. Mais on n'a pas parlé pendant la trêve. Quant à tout ce qui est dit, je vais reprendre précisément la déclaration de M.Aulas. Je n'ai pas parlé avec M.Aulas, ni avec Juninho et eux n'ont pas parlé avec moi, ni avec mon entourage. Mes rapports avec M.Aulas sont très amicaux. C'est sûrement mal me connaître et le connaître que de faire croire aux gens qu'on peut échanger dans cette période sur l'avenir des uns et des autres. Ma priorité ira au LOSC dans les discussions qu'on pourra avoir. Je veux confirmer qu'il n'y a eu aucun échange avec M.Aulas et M.Juninho, ni avec mon environnement et moi-même » , a précisé l'entraineur du LOSC en conférence de presse.

«Je souhaite que Christophe (Galtier) reste et que nous discutions de la prolongation»