Mercato - LOSC : Des contacts avec l'OL ? La réponse de Galtier !

Publié le 2 avril 2021 à 13h53 par La rédaction

Interrogé sur son avenir, Christophe Galtier assure qu'il n'est absolument pas en contact avec l'OL, et donne sa priorité au LOSC.