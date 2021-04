Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : C’est bientôt la fin pour Zinedine Zidane ?

Publié le 6 avril 2021 à 5h15 par T.M.

De plus en plus, il est question d’un possible départ de Zinedine Zidane du Real Madrid en fin de saison. Et cela tend bien à se confirmer…

Cela est très serré en haut du classement de la Liga. L’Atlético de Madrid, le FC Barcelone et le Real Madrid se tiennent dans un mouchoir de poche et pour désigner le champion, la bataille sera acharné. Un titre qui pourrait bien être utile d’ailleurs à Zinedine Zidane. En effet, depuis le début de cette saison, l’entraîneur merengue a plusieurs fois été mis en danger et cela pourrait lui permettre de gagner des points pour continuer à la saison prochaine, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en 2022. A moins que cela n’ait finalement aucun impact sur l’avenir de Zidane ?

« Selon moi, quelque chose s’est rompue… »