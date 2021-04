Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche une énorme confidence sur Kylian Mbappé !

Publié le 6 avril 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 6 avril 2021 à 8h47

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’avère encore très incertain avec un contrat qui court jusqu’en juin 2022, le Real Madrid semble bien déterminé à recruter l’attaquant français. Et même à le faire passer devant Erling Haaland…

Depuis maintenant plusieurs mois, Leonardo s’active en coulisses pour tenter de prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé et de fixer ainsi son avenir au PSG. Mais l’attaquant français, qui reste très énigmatique à chaque fois qu’il est amené à faire le point sur sa situation, dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts, et notamment au sein du Real Madrid qui le courtise depuis longtemps. D’ailleurs, le club merengue est prêt à miser gros pour rafler la mise avec Mbappé…

« 150M€ pour Mbappé, oui… »