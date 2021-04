Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare bien une incroyable opération !

Publié le 6 avril 2021 à 5h30 par T.M.

Malgré Keylor Navas, le PSG pourrait bien accueillir un nouveau gardien. Et celui-ci pourrait se nommer David De Gea.

En 2019, le PSG a réalisé un très gros coup en allant chercher Keylor Navas au Real Madrid pour seulement 15M€. Aujourd’hui, le Costaricien apparait pour beaucoup comme la meilleure recrue de l’ère QSI. En effet, sur sa ligne, le portier parisien multiplie les parades décisives, sauvant le PSG à de nombreuses reprises. Enfin, le club de la capitale a son grand gardien qu’il a tant recherché. Mais en coulisse, Leonardo semble déjà préparer l’avenir dans les buts parisiens.

Le gros coup De Gea ?