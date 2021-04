Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouvelle décision fracassante pour l'avenir de Wahbi Khazri ?

Publié le 5 avril 2021 à 13h10 par K.V.

Alors que l'ASSE envisage de passer un immense coup de balai pour dégraisser l'effectif, Wahbi Khazri serait inscrit sur la liste des joueurs dont le club veut se séparer.

L'été dernier, tout comme l'hiver dernier, Wahbi Khazri aurait été tout proche de quitter l'ASSE, lui qui a fait l'objet d'offres de la part notamment du club qatari d'Al-Khor. Alors que le milieu offensif des Verts a préféré refuser, il n'est pas dit que son avenir s'écrive à Saint-Étienne pour autant. Auteur d'un exercice 2020-2021 qui a débuté de manière cauchemardesque, Wahbi Khazri a littéralement été laissé au placard par Claude Puel durant une bonne partie de la saison. Au sein du club, sa situation serait déjà fixée.

Direction la sortie pour Khazri !