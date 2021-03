Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Wahbi Khazri aurait refusé une nouvelle offre !

Publié le 14 mars 2021 à 1h30 par A.D.

A la peine depuis le début de la saison, Wahbi Khazri aurait été tout proche de quitter l'ASSE cet hiver. Alors que le club qatari d'Al-Khor lui aurait formulé une offre, le milieu offensif des Verts aurait préféré refuser.

Depuis le début de la saison Wahbi Khazri vit un véritable cauchemar. Alors que Claude Puel ne comptait pas sur lui, le milieu offensif de l'ASSE a été laissé au placard. En effet, Wahbi Khazri n'a été convoqué par le coach des Verts qu'à neuf reprises avant la trêve hivernale. Et pourtant, il était une pièce maitresse de l'effectif stéphanois ces dernières saisons. Ce samedi, Claude Puel a finalement décidé de donner sa chance à Wahbi Khazri. Et ce dernier lui a bien rendu, puisqu'il a inscrit l'unique but de la rencontre sur la pelouse d'Angers. Malgré tout, Wahbi Khazri n'a pas été très démonstratif après sa réalisation. Une attitude qui s'explique par une raison simple.

Wahbi Khazri aurait encore refusé Al-Khor en janvier