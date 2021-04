Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est grande ouverte pour Paulo Dybala !

Publié le 7 avril 2021 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Paulo Dybala n'aurait presque plus aucune chance de rester à la Juventus cet été. Le PSG, qui serait en embuscade pour récupérer le numéro 10 turinois, n'aurait plus qu'à se servir.

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec la Juventus, Paulo Dybala serait plus que jamais sur le départ. En grande difficulté cette saison, et notamment à cause de ses blessures à répétition et de sa contamination au Covid-19, le joyau argentin ne serait plus du tout en odeur de sainteté à Turin. Alors que des négociations auraient débuté pour une prolongation, le clan Dybala et la Juventus ne parviendraient pas du tout à trouver un accord. Ainsi, pour ne pas voir Paulo Dybala partir gratuitement à l'été 2022, la Juventus serait on ne peut plus décidé à le pousser vers la sortie dès la prochaine fenêtre de transferts. Ce qui pourrait profiter au PSG, prêt à tendre les bras à Paulo Dybala.

«Dybala est le premier joueur sur la liste de ceux qui doivent être vendus»