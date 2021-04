Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous du choix fracassant de Lionel Messi !

Publié le 7 avril 2021 à 22h10 par A.M.

Alors que Lionel Messi aurait finalement décidé de rester au FC Barcelone cet été, l'Argentin aurait bel et bien hésité jusqu'au mois de mars.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat au FC Barcelone. Toutefois, selon les informations du journaliste de La Sexta , José Alvarez, La Pulga a cette fois-ci définitivement tranché. « La décision de Lionel Messi serait très avancée. Il a eu beaucoup de doutes, a pensé à partir, mais il a réfléchi et désormais, Messi veut rester au Barça. Il est heureux à Barcelone, il a apprécié les changements apportés au club. Les premiers contacts avec la direction ont été très positifs », expliquait-il sur le plateau du Chiringuito .

Jusqu'en mars, Lionel Messi n'excluait rien pour son avenir