Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme bombe est lâchée pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 7 avril 2021 à 9h00 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, le feuilleton Lionel Messi pourrait bien toucher à sa fin. Le joueur du FC Barcelone aurait quasiment pris sa décision pour son avenir.

Au FC Barcelone, on retient actuellement son souffle concernant Lionel Messi. Après avoir voulu faire ses valises l’été dernier, l’Argentin pourra avoir la possibilité de s’en aller en fin de saison étant donné qu’il arrive au terme de son contrat. La menace est donc réelle, mais au Barça, Joan Laporta a fait de la prolongation de la Pulga une priorité. La question est désormais de savoir si le président blaugrana réussira à avoir les arguments pour convaincre Messi. Et visiblement, la réponse pourrait bien être oui.

« Messi veut rester au Barça »