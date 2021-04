Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite de Koeman prend position pour Messi !

Publié le 6 avril 2021 à 23h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi peut s'engager librement et gratuitement avec le club qu'il souhaite. Alors que son capitaine pourrait partir dans moins de trois mois, Ronald Araujo a affiché un souhait fort pour son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi est un véritable mystère. Sous contrat jusqu'au 30 juin, La Pulga peut négocier avec l'écurie de son choix pour un transfert libre et gratuit à l'issue de la saison. Alors qu'il n'aurait pas encore signé le moindre contrat, que ce soit avec le Barça ou un nouveau club, Lionel Messi a reçu un appel du pied de la part d'Angel Di Maria. « Messi au PSG ? Ce serait beau ! A chaque fois qu’on est en sélection on est ensemble 7/8 jours et après on doit se quitter. Donc l’avoir comme coéquipier serait magnifique. Mais c’est un joueur de Barcelone, il a un contrat, après on verra. Je parle beaucoup avec lui et je lui dis toujours que l’important c’est son bonheur et celui de sa famille » , a confié l'ailier du PSG ce dimanche lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS .

«J'espère que Lionel Messi restera longtemps avec nous»