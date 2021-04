Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Ça devient très clair pour Lionel Messi !

Publié le 5 avril 2021 à 18h30 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi fait l’objet de nombreuses spéculations, d’autant que le PSG est annoncé comme un candidat crédible pour le récupérer gratuitement. Mais l’attaquant argentin semblent finalement bien parti pour prolonger au Barça…

Parmi les grandes stars du football mondial qui pourraient bien se retrouver libres sur le marché l’été prochain puisqu’elles arrivent en fin de contrat, on note notamment les présences de Sergio Ramos (Real Madrid), David Alaba (Bayern Munich), Gianluigi Donnarumma (Milan AC), mais surtout Lionel Messi. L’avenir de l’attaquant argentin du FC Barcelone est encore très incertain, surtout qu’il dispose de prétendants très prestigieux sur le marché des transferts tels que le PSG ou encore Manchester City. Mais Leonardo semble finalement mal embarqué avec Messi…

Messi parti pour prolonger à Barcelone ?

En effet, ces derniers jours, la presse espagnole a indiqué via différents articles que Lionel Messi était surtout proche de prolonger son contrat avec le FC Barcelone que de diriger vers un départ libre vers le PSG en fin de saison. Le journaliste de La Sexta José Alvarez est même allé encore plus loin dans l’émission Chiringuito, assurant que Neymar avait mis en stand-by sa prolongation de contrat au PSG puisqu’il aurait eu vent que ses dirigeants n'étaient plus en mesure d’attirer son ancien compère du Barça au Parc des Princes cet été. Ce dossier pourrait donc laisser de sérieuses cicatrices au sein du club de la capitale, surtout si les envies de départ de Neymar venaient à se préciser dans les mois à venir…

