Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Un gros blocage à 300M€ pour le Real Madrid !

Publié le 6 avril 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, le club de la capitale espagnole ne serait pas en mesure de boucler les deux dossiers cet été.

À un peu plus d’un an de la fin de son contrat au PSG, Kylian Mbappé est à la croisée des chemins dans la capitale française. En effet, faute de prolongation d’ici cet été, le club parisien n’aura d’autre choix que de vendre son attaquant star tricolore pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre au terme de son contrat le 30 juin 2022. Une occasion sur laquelle voudrait absolument sauter le Real Madrid, le club madrilène étant annoncé sur ses traces depuis maintenant de nombreuses années. Mais parallèlement, en plus de Kylian Mbappé, les Merengue sont annoncé sur les traces d’Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund étant annoncé sur le départ cet été.

300 M€ de pertes pour le Real Madrid à cause de la pandémie !