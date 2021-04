Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Deux grands favoris se dégagent pour Erling Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 16h00 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est annoncé avec insistance dans les viseurs du Real Madrid et du FC Barcelone, ce sont finalement deux autres clubs qui seraient favoris pour accueillir le Norvégien.

Quel club rejoindra Erling Haaland cet été en cas de départ du Borussia Dortmund ? Sans l’ombre d’un doute, il s’agira de l’une des principales questions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, l’international norvégien est annoncé avec insistance sur les tablettes de nombreux clubs européens, parmi lesquelles celles du FC Barcelone et du Real Madrid. Cependant, tandis que les Catalans n’auraient pas forcément les moyens de le recruter et que les Merengue auraient Kylian Mbappé en guise de priorité de recrutement, ce sont deux autres clubs qui seraient pour l’heure les favoris dans la course à la signature d’Erling Haaland.

Le Bayern Munich et Manchester City en pôle pour Erling Haaland ?