Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau duel au sommet avec Barcelone… pour Agüero ?

Publié le 6 avril 2021 à 15h45 par Th.B.

Le FC Barcelone et le PSG semblent destinés à se livrer une nouvelle bataille sur le marché des transferts pour cette fois-ci s’attacher les services du futur agent libre Sergio Agüero.

La semaine dernière, Manchester City officialisait le départ de Sergio Agüero à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat. De quoi permettre à Foot Mercato de faire passer un cap à ce dossier qui verrait le PSG faire des pieds et des mains pour recruter Agüero. Leonardo se serait même rapproché du clan de celui qui est surnommé El Kun pour lui formuler une offre. Cependant, comme souvent, le FC Barcelone devrait se disputer les services d’un joueur pisté par le PSG sur le marché.

Le PSG et Barcelone sont passés à l’action pour Agüero ?