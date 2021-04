Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le plan machiavélique du Real Madrid pour Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 12h30 par Th.B.

Le Real Madrid semble s’être entretenu avec le clan Erling Braut Haaland jeudi dernier lors de la visite de son agent Mino Raiola et de son père Alf-Inge à Madrid. Cependant, le club merengue n’aurait pas l’intention de recruter le Norvégien et prévoirait seulement de marcher sur les plates-bandes du FC Barcelone. Explications.

Le feuilleton Erling Braut Haaland semble avoir franchi un cap au cours de la semaine dernière, moment où l’agent et le père d’Haaland se sont rendus en Espagne pour y rencontrer Joan Laporta, président du FC Barcelone. Selon SPORT , la nouvelle figure forte du Barça , élue le 7 mars dernier, aurait fait savoir à Mino Raiola et à Alf-Inge Haaland que le FC Barcelone disposerait des ressources financières nécessaires pour mener cette opération à bien. D’une part pour convaincre le joueur de troquer la tunique du Borussia Dortmund pour la blaugrana en lui offrant un salaire à la hauteur de son talent ainsi qu’un projet sportif et un cadre de vie répondant à ses exigences. Et d’une autre, pour inciter le Borussia Dortmund à céder sa pépite norvégienne sous contrat jusqu’en juin 2024. Au cours de la même journée, Raiola et le père d’Haaland se sont entretenus avec Florentino Pérez et des membres du comité directeur du Real Madrid. Cependant, dans l’esprit du club merengue, tout est clair : Kylian Mbappé resterait la priorité. C’est d’ailleurs ce que L’Équipe a fait savoir ce mardi. Dans les colonnes du quotidien sportif, une source du Real Madrid a même fait passer le message suivant. « 150M€ pour Mbappé, oui, mais pas pour pour Haaland ». Mais alors à quoi joue le Real Madrid avec Haaland ?

Mbappé priorité du Real Madrid…

Ces dernières heures, Fermín de la Calle s’est penché sur le supposé intérêt du Real Madrid pour Erling Braut Haaland. Le journaliste d ’Eurosport España a souligné la priorité estivale du Real Madrid qui n’est autre que Kylian Mbappé. Dans l’esprit du président Florentino Pérez, Erling Braut Haaland ne serait pas le dossier incontournable de son mercato, à l’inverse de Kylian Mbappé. D’ailleurs, ledit intérêt du Real Madrid n’existerait que pour compliquer la tâche du FC Barcelone dans sa volonté de mettre la main sur Haaland.

… Haaland, simple prétexte pour pousser le Barça dans ses retranchements