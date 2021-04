Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Paris... L'avenir de Neymar est tout tracé !

Publié le 6 avril 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 6 avril 2021 à 13h35

Alors qu’il a dernièrement été annoncé que Neymar pourrait finalement faire faux-bond au PSG pour la prolongation de son contrat, il n’y aurait actuellement pas lieu de s’inquiéter pour le club parisien en l’état.

Assistons-nous à la naissance d’un nouveau feuilleton Neymar ? En effet, si tout indiquait que l’international brésilien allait prolonger son contrat au PSG, les choses semblent s’être complexifiées dernièrement. Comme le10sport.com vous l’a annoncé, l’ancien joueur de Santos et le club parisien sont proches d’un accord dans l’optique d’une prolongation de son bail pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026. Seulement voilà, le moins que l’on puisse dire est que la presse catalane ne l’entend pas de cette oreille ! En effet, le média ARA a annoncé ce samedi que Neymar aurait paralysé sa prolongation au PSG, comprenant que Lionel Messi a maintenant de grandes chances de prolonger au FC Barcelone et non de le rejoindre à Paris. De quoi craindre un nouveau retournement de situation quant à l’avenir du joueur de 29 ans ? Finalement, il n’en serait rien…

La priorité du FC Barcelone est de recruter un nouvel avant-centre

En effet, SPORT explique que si Neymar aimerait toujours rejoindre le FC Barcelone, la réciproque ne serait pas forcément vraie pour la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, l’écurie catalane aurait pour seule et unique priorité de recruter Erling Haaland cet été afin qu’il prenne la succession de Luis Suarez un an après son départ à l’Atlético de Madrid, tandis que les plans B seraient Lautaro Martinez ou Romelu Lukaku. Ainsi, la seule et unique option pour Neymar pour revenir au Barça serait d’attendre l’été 2022 dans le cadre d’un transfert libre, chose qui semble peu probable dans la mesure où le PSG n’aurait aucun intérêt à ne pas le pousser vers la sortie cet été pour ne pas le voir partir gratuitement un an plus tard.

Rien n’indique que Neymar a changé d’avis