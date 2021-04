Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Salah, Vinicius… La succession de Mbappé prend forme !

Publié le 6 avril 2021 à 12h45 par Th.B.

En marge du prochain mercato, le PSG pourrait se laisser tenter par Mohamed Salah ou Vinicius Junior dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Et les portes de Liverpool et du Real Madrid.

Et si c’était le mercato qui voyait Kylian Mbappé quitter le PSG ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le numéro 7 du Paris Saint-Germain se rapprocherait d’un départ et pourrait prendre la direction du Real Madrid. De son côté, le club madrilène attendrait le bon moment pour lancer son offensive afin de ne pas entacher la bonne relation entre le PSG et le Real Madrid. Le président Florentino Pérez voudrait que Kylian Mbappé arbore la tunique merengue la saison prochaine. Pour la succession de Mbappé, le PSG aurait le champ libre.

Salah et Vinicius sur le marché ?