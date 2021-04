Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane prêt à faire de l’ombre à Doha pour une star de Klopp ?

Publié le 6 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG penserait à Mohamed Salah. Le Real Madrid pourrait faire de l’ombre au club parisien selon la presse ibérique et anglaise. Cependant, Zinedine Zidane n’a pas la tête à un transfert de l’Égyptien.

Les semaines passent et le flou continue de régner autour de l’avenir de Kylian Mbappé. En effet, alors que son contrat ne court que jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore n’a toujours pas accepté de prolonger son aventure au PSG et se dirigerait même vers un départ dès cet été. Une opportunité que le Real Madrid ou encore Liverpool pourraient saisir si la porte s’ouvrait pour l’attaquant du PSG. Et du côté de Doha, on songerait à Mohamed Salah pour remplacer Mbappé à en croire The Transfer Window Podcast . Régulièrement annoncé au Real Madrid, Salah n’est pas dans l’esprit de Zinedine Zidane dans le cadre du mercato.

« Ce qui m'intéresse, c'est le match et jouer contre des joueurs comme Salah. »