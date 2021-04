Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane sort du silence sur une arrivée de Salah !

Publié le 5 avril 2021 à 16h00 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge du choc contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions, Zinedine Zidane s'est prononcé sur Mohamed Salah dont le nom revient avec insistance du côté du Real Madrid.

Depuis plusieurs semaines, le nom de Mohamed Salah circule du côté du Real Madrid. Il faut dire que son cycle semble toucher à sa fin du côté de Liverpool et un départ est régulièrement évoqué en fin de saison pour l'international égyptien. Et cela tombe bien puisque les Merengue et les Reds vont s'affronter en quart de finale de la Ligue des Champions avec un match aller qui se disputera dès mardi à Santiago Bernabeu.

«Ce n'est pas mon joueur»