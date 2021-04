Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Keylor Navas sur son arrivée à Paris !

Publié le 6 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Arrivé à Paris en 2019, Keylor Navas s'est prononcé sur son choix de quitter le Real Madrid pour rejoindre le PSG.

En quête d'un gardien de but de référence pour le Paris Saint-Germain, Leonardo qui venait de retrouver son poste de directeur sportif, a décidé de sauter sur l'occasion qui s'est présentée en 2019 avec Keylor Navas, devenu la doublure de Thibaut Courtois au Real Madrid. Le Costaricien a débarqué contre un chèque de 15M€ ainsi que le prêt d'Alphonse Areola. Impressionnant depuis son arrivée, Keylor Navas ne regrette pas son choix de signer au PSG.

Navas justifie son choix