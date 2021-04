Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Florentino Pérez a tranché !

Publié le 6 avril 2021 à 12h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid est annoncé sur les traces de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, le club de la capitale espagnole aurait une priorité claire entre les deux hommes.

Après n’avoir recruté personne au cours de la précédente fenêtre estivale des transferts, tout indique que le Real Madrid entend corriger le tir cet été. En effet, le club de la capitale espagnole est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, notamment en attaque où il aurait coché les noms d’Erling Haaland et de Kylian Mbappé afin de redynamiser ce secteur de jeu de l’équipe de Zinedine Zidane. Seulement voilà, les Merengue ne disposent pas de moyens financiers illimités et devront effectuer un choix entre les deux attaquants du Borussia Dortmund et du PSG, le Real Madrid. Et il se pourrait que celui-ci soit déjà fait…

Entre Erling Haaland et Kylian Mbappé, le Real Madrid opterait pour le Français !