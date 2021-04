Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire pour le retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 6 avril 2021 à 13h15 par T.M.

Alors que le feuilleton Neymar est reparti de plus belle, il ne faudrait toutefois pas s’attendre à un retour du Brésilien au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Explications.

Depuis plusieurs semaines, il était annoncé que Neymar allait prolonger avec le PSG jusqu’en 2026. Mais une bombe a été lâchée pour l’avenir du Brésilien, qui aurait paralysé sa prolongation. En effet, voyant que Lionel Messi serait finalement en passe de continuer avec le FC Barcelone, Neymar remettrait tout en question avec le PSG pour favoriser un futur retour en Catalogne. Néanmoins, cela n’est pas si simple. Ce mardi, Sport assure d’ailleurs que le Barça n’aurait que deux solutions pour envisager de faire revenir Neymar. Et encore faut-il que Joan Laporta le souhaite…

Pas la priorité ?