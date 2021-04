Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola attend un geste très fort de Lionel Messi !

Publié le 6 avril 2021 à 17h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas tranché pour son avenir. Mais Manchester City attend un signe de La Pulga.

L'avenir de Lionel Messi va rapidement devenir un sujet brûlant. Et pour cause, le contrat de La Pulga s'achève en juin prochain, et pour le moment, il n'existe toujours aucun signe concernant sa prolongation. L'optimisme a certes regagné les rangs catalans suite à la nomination de Joan Laporta au poste de président du Barça, mais à l'heure actuelle aucun accord n'a été trouvé entre les deux parties, ce qui laisse planer le doute concernant l'avenir de Lionel Messi.

Guardiola espère que Messi se décidera rapidement