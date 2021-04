Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un avantage colossal dans le dossier Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 20h45 par G.d.S.S.

Pisté par de nombreux cadors étrangers, Erling Haaland n’a que très peu de chances d’atterrir au PSG. Toutefois, en cas de besoin, Leonardo pourrait faire jouer ses excellentes relations avec Mino Raiola…

De quoi sera fait l’avenir d’Erling Haaland, annoncé sur le départ au Borussia Dortmund lors du prochain mercato ? Selon les dernières tendances, le joueur aurait une préférence nette pour Manchester City, alors que d’autres écuries comme le Real Madrid et Barcelone sont sur le coup. De son côté, le PSG ne ferait clairement pas d’Haaland une priorité, sauf si Kylian Mbappé ou Mauro Icardi étaient vendus cet été. Mais dans ces cas-là, Leonardo aurait une belle carte à jouer…

Raiola, un atout pour le PSG ?