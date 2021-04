Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse décision a été prise dans le dossier Haaland !

Publié le 6 avril 2021 à 20h00 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland figure sur les tablettes de Pep Guardiola, Manchester City n’aurait pas l’intention de faire des folies pour l’attaquant du Borussia Dortmund.

Alors qu’il enchaîne les prestations XXL avec Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020, Erling Haaland suscite les convoitises de la plupart des cadors européens. Mino Raiola a déjà échangé avec le FC Barcelone et le Real Madrid ces derniers jours, en compagnie du père de l’attaquant, et c’est désormais les écuries de Premier League qui devraient discuter avec le clan Haaland en vue du prochain mercato estival. Chelsea, Manchester United et City seraient notamment à l’affût, mais ce dossier s’annonce très complexe en raison des exigences financières du joueur, et surtout du BVB, qui n’a pas l’intention de laisser partir son joyau. Une position qui pourrait amener Pep Guardiola à prendre une décision radicale.

City ne veut pas se ruiner pour Haaland