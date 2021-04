Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable anecdote sur l’arrivée de Dani Alves !

Publié le 7 avril 2021 à 1h15 par Th.B.

Initialement destiné à rejoindre Manchester City, Dani Alves a été convaincu par un appel de dernière minute de Maxwell alors coordinateur du PSG.

Le PSG est parvenu à réaliser un énorme mercato estival à l’été 2017. Hormis Kylian Mbappé et Neymar, Antero Henrique est parvenu avec la cellule recrutement du Paris Saint-Germain à mettre la main sur Dani Alves qui était à la Juventus. Destiné à s’engager à Manchester City où il aurait retrouvé Pep Guardiola, Dani Alves a finalement pris la décision de venir au PSG après un appel de dernière minute de Maxwell, alors coordinateur sportif du PSG. Ancien recruteur du club, Luis Ferrer s’est livré sur ce dossier rocambolesque.

« Ils sont arrivés à ce que l’avion atterrisse ici »