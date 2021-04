Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Unai Emery, Wilfrid Mbappé… Ces énormes révélations sur la venue de Mbappé !

Publié le 6 avril 2021 à 16h45 par Th.B.

Ancien recruteur du PSG de 2009 à 2020, Luis Ferrer s’est livré sur la bataille avec le Real Madrid pour le transfert de Kylian Mbappé à l’été 2017 pour lequel l’ensemble de l’institution parisienne s’est battue.

Ayant directement témoigné de la belle éclosion de Kylian Mbappé à l’AS Monaco en 2016/2017, le PSG a fait tout son possible pour recruter celui qui allait devenir champion du monde avec l’Équipe de France. Le natif de Bondy a, malgré les intérêts du FC Barcelone et surtout du Real Madrid, choisi de s’engager en faveur du PSG. Ex-recruteur du Paris Saint-Germain, Luis Ferrer a grandement fait partie du recrutement de Mbappé au PSG qui a pu voir le jour grâce à l’entière implication du club à tous les étages, que ce soit sportif et administratif, ainsi que grâce au clan Mbappé. Sans la présence de Wilfrid Mbappé, son père, et plutôt celle d'un agent lambda, le Français ne serait jamais venu au PSG selon Luis Ferrer.

« Si son père avait été un agent, jamais Mbappé n’aurait été au Paris Saint-Germain »