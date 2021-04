Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 6 avril 2021 à 15h30 par Hadrien Grenier

Alors que son contrat prendra fin le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé est à la croisée des chemins au FC Barcelone et est ainsi annoncé dans les viseurs de nombreuses écuries. Seulement voilà, au sein du club catalan, on ne cache même plus une envie de renouveler son bail.

Arrivé en 2017 pour être le successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu au FC Barcelone. En effet, lors de ses trois premières saisons en Catalogne, l’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est davantage illustré par ses blessures et ses écarts de comportement que par de grandes performances sur les terrains de Liga. Ainsi, l’ailier de 23 ans a été annoncé sur le départ à plusieurs reprises au cours des précédentes fenêtre des transferts. Seulement voilà, tout a changé depuis l’entrée en fonction de Ronald Koeman l’été dernier en tant qu’entraineur dur FC Barcelone. Et pour cause, Ousmane Dembélé s’est imposé comme un titulaire en puissance sous sa houlette et réalise des performances très intéressantes tout en se montrant décisif. Bref, le moins que l’on puisse dire est que cette saison 2020/2021 est celle de la rédemption pour le natif de Vernon chez les Blaugrana .

« Bien sûr que je voudrais qu’Ousmane Dembélé reste avec nous »

En conséquence, ce n’est plus la question d’un départ qui est avancée dans la presse pour Ousmane Dembélé, mais bien celle d’une prolongation de son contrat. Pour l’heure, l’ancien attaquant du Stade Rennais est engagé jusqu’au 30 juin 2022 avec l’écurie pensionnaire du Camp Nou, mais le FC Barcelone aurait pris la décision de renouveler son bail. Et il faut dire que cela ferait grandement plaisir à Ronald Koeman ! En effet, après qu’Ousmane Dembélé ait inscrit un but précieux dans la course au titre en Liga ce lundi face au Real Valladolid (victoire 1-0 des Barcelonais), l’entraîneur néerlandais n’a pas caché tout le bien qu’il pense de son ailier en plus d’affirmer son envie de le voir rester encore longtemps dans son effectif. « Il nous apporte beaucoup avec sa vitesse dans les situations de un contre un et il a joué à tous les postes. Il est meilleur physiquement, la clé de sa saison a été sa constance dans son travail. Bien sûr que je voudrais qu’il reste avec nous », a lancé Ronald Koeman en conférence de presse.

Partir ou prolonger, Ousmane Dembélé devra rapidement trancher !