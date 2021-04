Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va passer à l’action avec Ousmane Dembélé !

Publié le 6 avril 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé devrait prochainement voir le club catalan passer à l’action dans l’optique de lui faire parapher un nouveau bail.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu au sein du club catalan en raison de ses blessures et de son attitude. Cependant, tout a changé pour lui depuis l’arrivée de Ronald Koeman l’été dernier, puisque l’international français a su se remobiliser en réalisant de bien meilleures performances. Ainsi, l’ancien joueur du Stade Rennais s’est imposé comme un titulaire en puissance chez les Blaugrana . Et surtout, ce n’est plus la question d’un départ qui est évoquée comme par le passé pour Ousmane Dembélé, mais bien celle d’une prolongation de son bail expirant le 30 juin 2022.

De nombreux clubs sont intéressés, mais…

Et il semblerait que Joan Laporta ait l’intention de passer très rapidement à l’action dans cette optique. En effet, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur son compte Twitter, le FC Barcelone devrait pousser au cours des prochaines semaines afin de convaincre Ousmane Dembélé de le prolonger son contrat. Toute la question est maintenant de savoir si l’ancien joueur du Borussia Dortmund acceptera de renouveler son bail. Mais dans le pire des cas, Fabrizio Romano affirme que de nombreux clubs sont intéressés par la perspective de l’accueillir si aucun accord n’est trouvé. Affaire à suivre.