Mercato - PSG : Le retour de Neymar au Barça déjà planifié ?

Publié le 6 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Depuis ce samedi, le feuilleton Neymar est reparti de plus belle. Alors que le joueur du PSG est de nouveau annoncé au FC Barcelone, son retour en Catalogne pourrait déjà être prévu.

Ces dernières semaines, il apparaissait acté que Neymar, actuellement sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, allait prolonger avec le club de la capitale. Cependant, samedi, la presse catalane a lâché une énorme bombe concernant l’avenir du Brésilien, assurant que ce dernier avait paralysé les discussions pour sa prolongation, ayant toujours dans un coin de sa tête l’envie de retourner au FC Barcelone. Une envie qui a par la suite été confirmée par d’autres et pour Neymar, le retour au Barça pourrait se faire… en 2022.

Le rendez-vous est pris ?