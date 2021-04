Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Zidane ouvre la porte au départ d’une star !

Publié le 6 avril 2021 à 15h00 par Th.B.

Le PSG rêverait de Vinicius Junior, ou plutôt son directeur sportif Leonardo cultiverait ce désir selon la presse espagnole. Et le Real Madrid envisagerait sérieusement de le vendre à l’intersaison pour financer son mercato.

Le Real Madrid compterait bien profiter du prochain mercato afin de remodeler l’effectif merengue de Zinedine Zidane pour la saison à venir. N’ayant pas recruté cet hiver et l’été dernier, Florentino Pérez semble préparer du lourd pour le mercato. Les plus grands noms du marché sont liés au Real Madrid, soulignant la volonté du président de frapper fort cet été. D’Erling Braut Haaland à Kylian Mbappé en passant par David Alaba… Le Real Madrid semble partout. Et cela pourrait faire les affaires du PSG pour un dossier particulier : Vinicius Junior.

Le Real Madrid serait prêt à lâcher Vinicius Junior !