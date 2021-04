Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman prend position pour l’avenir d’Ousmane Dembélé !

Publié le 6 avril 2021 à 8h30 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé expirera le 30 juin 2022, Ronald Koeman a clamé son admiration pour l’international français qu’il dit vouloir conserver longtemps dans son effectif.

Cette saison 2020/2021 est celle de la rédemption pour Ousmane Dembélé. En effet, après avoir longtemps déçu depuis son arrivée au FC Barcelone en 2017 entre performances décevantes et polémiques extra-sportives, l’attaquant tricolore est auteur d’un exercice de bien meilleure facture sous les ordres de Ronald Koeman. L’ancien joueur du Borussia Dortmund s’est imposé comme un titulaire en puissance, et le moins que l’on puisse dire est qu’il rend bien cette confiance. Par exemple, ce lundi, il a inscrit un but crucial dans la course au titre en Liga lors de la victoire 1-0 du FC Barcelone contre le Real Valladolid.

« Bien sûr que je voudrais qu’il reste avec nous »