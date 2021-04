Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est attendu à Paris…

Publié le 6 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Courtisé par le PSG et par Manchester City, Lionel Messi pourrait rejoindre le club de la capitale où il est notamment attendu par son compatriote Angel Di Maria.

Prolongera, ne prolongera pas… L’avenir de Lionel Messi est constamment évoqué du côté du FC Barcelone qu’il a pour rappel voulu quitter lors du dernier mercato estival via l’envoi de son burofax. Depuis, le PSG et Manchester City bougeraient leurs pions en coulisse, mais pas que. À l’instar de Neymar, de Leandro Paredes ou encore de Marquinhos, Angel Di Maria a fait un appel du pied à son compatriote argentin à deux reprises. La dernière en date remonte de quelques heures pour beIN SPORTS .

« L’avoir comme coéquipier serait magnifique »