Mercato - PSG : Di Maria a deux énormes souhaits pour son avenir !

Publié le 6 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Angel Di Maria affiche de solides ambitions avec ce choix de carrière, que ce soit avec le club de la capitale ou en équipe nationale.

Le 12 mars dernier, le PSG officialisait la prolongation de contrat d’Angel Di Maria qui, à 33 ans, s’est donc réengagé jusqu’en juin 2022 avec le club de la capitale. Un choix fort pour l’ailier argentin, qui reste l’un des éléments offensifs les plus précieux de l’ère QSI malgré la concurrence XXL. Et dans un entretien accordé à beINSPORTS dimanche, Di Maria a indiqué qu’il était heureux d’avoir prolongé pour atteindre deux objectifs personnels avec le PSG ainsi qu’avec la sélection argentine.

Di Maria veut la C1 et un trophée international