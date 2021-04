Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria dévoile la raison de sa prolongation !

Publié le 4 avril 2021 à 23h15 par A.C.

Angel Di Maria, qui a tout récemment signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain, semble avoir des grandes ambitions.

Il était l’un des joueurs qui auraient pu quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Pourtant, Angel Di Maria a prolongé son contrat et est désormais lié au PSG jusqu’en juin 2022, avec une année supplémentaire en option. Forcément, l’Argentin était aux anges. « Je suis très heureux de pouvoir renouer une année de plus avec le PSG, plus une autre si nous trouvons un accord. C’est vraiment très important pour moi » a expliqué la star du PSG. « J’ai toujours dit que j’étais très heureux à Paris. Ma famille est très heureuse et mes filles adorent Paris, leur école, leurs amis. Je souhaite rester ici car ma famille et moi sommes très heureux »

« Je rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris »