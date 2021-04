Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir d’Icardi débloqué... par Pastore ?

Publié le 5 avril 2021 à 20h10 par A.C.

En Serie A, la Juventus semble déterminée à recruter Mauro Icardi... mais un autre club devrait venir rebattre les cartes pour l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Avec l’explosion de Moise Kean, dont l’avenir n’est pas encore assuré, Mauro Icardi semble être poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain. L’Argentin ne serait en effet pas le favori de Leonardo, qui semble plutôt pencher pour l’attaquant actuellement prêté par Everton. La presse italienne évoque ainsi un possible retour en Italie, pour celui qui a porté le maillot de l’Inter et de la Sampdoria. A la Juventus, on rêve d’Icardi depuis des nombreuses années, mais c’est l’AS Roma qui a semblé réellement envisager le coup dernièrement. Malheureusement pour les Giallorossi , le prix du dossier serait prohibitif.

La Roma veut vendre Pastore et Dzeko pour Icardi