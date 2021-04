Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la succession de Navas, Leonardo est enfin fixé !

Publié le 6 avril 2021 à 15h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo chercherait à terme un remplaçant à Keylor Navas. Le profil de David De Gea plairait aux dirigeants parisiens qui auraient à présent une idée de l’indemnité de transfert à formuler pour le gardien de Manchester United.

À l’instar de Sergio Agüero qui était lui aussi arrivé à Manchester City à l’été 2011, David De Gea devrait également aller voir ailleurs à l’issue de la saison en cours. Le portier de Manchester United est certes contractuellement lié aux Red Devils jusqu’en juin 2023, mais un départ se dessinerait. The Daily Mail a assuré ces dernières heures que ses représentants proposeraient ses services à plusieurs clubs en Europe. Souhaitant dénicher un nouveau gardien pour le PSG dans le but de préparer la succession de Keylor Navas, Leonardo songerait notamment à David De Gea.

59M€ et une grosse concurrence pour David De Gea ?