Mercato - PSG : Leonardo va devoir se positionner sur ce dossier majeur…

Publié le 6 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Très performant depuis son arrivée au PSG en 2019, Keylor Navas semble néanmoins menacé à terme puisque Leonardo aurait coché le nom de plusieurs gardiens pour assurer l’avenir du projet QSI. D’ailleurs, Navas n’a pas totalement exclu l’idée d’un départ avant la fin de sa carrière…

À l’été 2019, Leonardo a souhaité régler un sujet épineux et qui durait depuis plusieurs années au PSG : la question du gardien. Kevin Trapp, Alphonse Areola et Gianluigi Buffon n’avaient pas franchement donné satisfaction, et le directeur sportif brésilien est donc allé chercher Keylor Navas au Real Madrid pour seulement 15M€. Un coup gagnant, puisque Navas a incontestablement fait franchir un cap au PSG : « C'est vrai que depuis le premier jour de mon arrivée au club, j'ai pu sentir l'affection et l'attention du club envers moi. Le fait de parler avec Leonardo et le staff avant de venir m'a beaucoup aidé. Depuis ce jour, je me suis engagé à donner le meilleur de moi-même, comme toujours, afin d'honorer la confiance qu'ils m'ont accordé », indique d’ailleurs Navas cette semaine dans les colonnes de France Football. Et pourtant, son avenir au PSG ne semble pas forcément assuré.

Donnarumma, Lloris… Le PSG observe le marché

Ces dernières semaines, plusieurs informations sont sorties à l’étranger indiquant que Leonardo envisagerait de recruter un autre gardien d’envergure internationale au PSG l’été prochain pour assurer, à terme, la succession de Keylor Navas qui est âgé de 34 ans. Hugo Lloris (Tottenham), qui connaît très bien Mauricio Pochettino, a notamment été évoqué, au même titre que Gianluigi Donnarumma qui présente l’avantage d’être en fin de contrat au Milan AC et d’appartenir à l’écurie Mino Raiola, proche de la direction du PSG. D’ailleurs, toujours dans les colonnes de France Football, Keylor Navas n’a pas totalement exclu l’idée d’un départ dans un avenir proche en fonction des envies de Leonardo : « Honnêtement, je ne sais pas. On va continuer à y aller pas à pas. Il est évident que je suis très content d'être ici et que je resterai jusqu'à temps qu'ils (les dirigeants) le souhaitent. Bien sûr, s'ils ne veulent plus de moi, je devrais partir, hé, hé ! Mais je suis très heureux ici, épanoui, et je profite à 100% d'être à Paris », a lâché le gardien du PSG. Leonardo va donc devoir se positionner plus clairement pour indique s’il continuera, ou non, l’aventure à moyen terme avec Keylor Navas. D’autant qu’il aura un autre cas à gérer…

Quel avenir pour Areola ?