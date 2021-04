Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas révèle le rôle décisif de Leonardo dans son arrivée !

Publié le 6 avril 2021 à 1h45 par A.D.

Lors de l'été 2019, Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG. Dans le club de la capitale depuis bientôt deux saisons, le gardien costaricien a évoqué son transfert à Paris.

Alors que Zinedine Zidane lui préférait Thibaut Courtois au Real Madrid, Keylor Navas a fait ses valises et s'est envolé vers le PSG lors du mercato estival 2019. Alors qu'il brille dans le club de la capitale, le gardien costaricien ne regrette pas du tout son choix. Arrivé il y a moins de deux ans au PSG, Keylor Navas est déjà comme un poisson dans l'eau à Paris, et c'est le cas depuis ses premiers pas au Camp des Loges. Interrogé par France Football , l'ancien portier du Real Madrid est revenu sur son acclimatation expresse au PSG..

«Le fait de parler avec Leonardo avant de venir m'a beaucoup aidé»