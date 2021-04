Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à boucler un coup très surprenant cet été ?

Publié le 5 avril 2021 à 22h45 par A.D.

Pour renforcer la cage de Mauricio Pochettino, Leonardo serait bien décidé à se jeter sur David De Gea. Toutefois, le directeur sportif du PSG voudrait que le gardien de Manchester United accepte de baisser son salaire pour rejoindre le Parc des Princes.

Malgré les performances XXL de Keylor Navas depuis sa signature au PSG, Leonardo serait en quête d'un nouveau gardien. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait identifié plusieurs profils, et notamment Gianluigi Donnarumma, Hugo Lloris et David De Gea. En ce qui concerne, l'international espagnol, Leonardo devrait avoir une grosse fenêtre de tir cet été. En effet, comme l'a indiqué The Mirror dernièrement, Manchester United envisagerait de se séparer de David De Gea lors du prochain mercato estival pour donner une place plus importante à Dean Henderson.

David De Gea contraint de baisser son salaire pour le PSG ?