Mercato - PSG : Navas lâche une grosse précision sur Mbappé et le Real Madrid !

Publié le 5 avril 2021 à 21h15 par A.D.

Lors du mercato estival 2019, Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG. Alors que le nom de Kylian Mbappé est annoncé avec insistance du côté de la Maison-Blanche, le gardien costaricien a expliqué que le numéro 7 parisien ne l'avait jamais interrogé sur son ancien club.

Depuis son éclosion à l'AS Monaco, Kylian Mbappé figure sur les tablettes du Real Madrid. Alors qu'il a snobé le club merengue pour rejoindre le PSG à l'été 2017, le Français pourrait finalement rejoindre la Maison-Blanche cet été. En fin de contrat le 30 juin 2022, Kylian Mbappé pourrait faire ses valises lors du prochain mercato s'il ne prolonge pas très vite, et ce, pour ne pas être cédé gratuitement lorsque son bail arrivera à terme. Conscient de la situation, le Real Madrid serait plus que jamais en embuscade pour récupérer Kylian Mbappé cet été.

«Mbappé m'a interrogé sur moi et mes expériences, mais jamais sur le Real»