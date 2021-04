Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus met une énorme pression sur Dybala !

Publié le 5 avril 2021 à 20h30 par A.C.

L’été 2021 pourrait marquer la fin de l’histoire d’amour entre la Juventus et Paulo Dybala.

C’est une année à oublier pour Paulo Dybala. Le meilleur joueur 2020 de la Serie A n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de la saison. Frappé par le Covid-19 l’été dernier, il a ensuite dû guérir d’un virus intestinal en fin d’année. Lors de son retour en janvier dernier, Dybala a rechuté, avec cette fois une blessure au genou qui le tient éloigné des terrains depuis. Mais cette mauvaise passe a pris une tout autre ampleur récemment. Coupable d’avoir organisé une fête, avec ses coéquipiers Arthur et Weston McKennie, l’Argentine été exclu par Andrea Pirlo pour le derby entre la Juventus et le Torino (2-2), créant d’ailleurs la polémique dans un pays durement touché par la crise sanitaire. Goal a annoncé son retour dans le groupe pour le choc de ce mercredi face au Napoli, mais quelque chose semble s’être cassé entre Dybala et la Juventus. D’ailleurs, Tuttosport commence déjà à parler d’un départ au Paris Saint-Germain, où Leonardo apprécie tout particulièrement son profil.

Entre la Juventus et Dybala, rien ne va plus

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les relations entre les deux parties se seraient grandement refroidies ces derniers mois. Le récent écart de Paulo Dybala n’aurait été que la goutte qui fait déborder le vase, avec la Juventus qui a toujours fait très attention à l’image renvoyée par ses propres joueurs. Le cas de Dybala est d’ailleurs assez gênant, puisque c’était justement lui la tête d’affiche de la campagne anti-Covid de la région Piémont... Certains observateurs pensent pourtant que le joueur pourrait tout faire oublier, en réussissant enfin son retour en cette fin de saison, en commençant par le Napoli ce mercredi.

Un contrat au rabais ou rien ?