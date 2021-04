Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prend position dans ce dossier à 15M€ !

Publié le 5 avril 2021 à 19h45 par A.C.

Jorge Sampaoli, coach de l’Olympique de Marseille, semble vouloir s’impliquer dans le mercato de son club.

Arrivé l’été dernier, Leonardo Balerdi a connu des hauts et des bas à l’Olympique de Marseille. Réclamé par André Villas-Boas, le joueur prêté par le Borussia Dortmund était annoncé comme un grand talent... mais ses prestations ont fortement déçu. Balerdi semble toutefois avoir pris une tout autre ampleur depuis l’arrivée au club de Jorge Sampaoli. Avec son compatriote, Balerdi est titulaire à l’OM et réalise des choses intéressantes dans la nouvelle défense à trois marseillaise. La Provence a toutefois expliqué ce lundi que son avenir est des plus flous, puisque son option d’achat à 15M€ est jugée particulièrement élevée au sein de l’OM.

Sampaoli veut que Balerdi reste à l’OM