Mercato - OM : Le constat accablant de Riolo sur la méthode Sampaoli !

Publié le 5 avril 2021 à 13h45 par A.M.

Bien que l'OM ai redressé la barre en terme de résultats, Daniel Riolo estime que dans le jeu, la patte Sampaoli est encore très difficile à voir.

Présent sur le banc de l'Olympique de Marseille depuis le 10 mars, Jorge Sampaoli a ainsi déjà dirigé quatre rencontres avec le club phocéen. Et clairement, le bilan comptable est positif puisque l'OM a remporté trois de ces quatre rencontres, face à Rennes (1-0), Brest (3-1) et Dijon (2-0) dimanche soir. Toutefois, Daniel Riolo est encore déçu des prestations marseillaises et peine à voir l'impact de la méthode Sampaoli sur le jeu de l'OM.

«Je ne vois pas d’effet Sampaoli»