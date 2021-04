Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’arrivée de Sampaoli a tout bouleversé dans le projet McCourt !

Publié le 5 avril 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Nommé sur le banc de l’OM cet hiver après la mise à pied d’André Villas-Boas et l’intérim assuré par Nasser Larguet, Jorge Sampaoli a déjà opéré à des choix très forts pour relancer le club phocéen. Et le technicien argentin fait d’ores et déjà l’unanimité au sein du projet McCourt.

Hormis une très large défaite concédée sur la pelouse de l’OGC Nice avant la trêve internationale (0-3), Jorge Sampaoli a réalisé des débuts relativement prometteurs sur le banc de l’OM. L’entraîneur argentin le doit à un apport tactique bien particulier au sein de son groupe, mais également à sa compatibilité avec le club phocéen comme l’a d’ailleurs reconnu Pablo Longoria ces derniers jours au micro de Canal + : « Il pourrait être né ici à Marseille. Je dis toujours que c’est une ville semblable à trois autres dans le monde : Naples, Buenos Aires et Montevideo. En particulier Montevideo et Naples car ce sont des villes portuaires. Sampaoli a compris tout de suite la mentalité de la ville et l’a partagé », a indiqué le président de l’OM. Et d’ailleurs, l’ensemble des joueurs marseillais ont immédiatement accroché avec la méthode Sampaoli…

« Les joueurs adhèrent à mort »

En effet, l’ancien entraîneur du FC Séville et de l’Atletico Mineiro a mis en place un nouveau système tactique avec trois défenseurs centraux, mais aussi des méthodes qui ont déjà porté leurs fruits à l’entraînement : « Les joueurs adhèrent à mort », a indiqué une source proche de l’OM dans les colonnes du Parisien, suivie d’une autre qui assure que cette petite révolution au sein du projet McCourt apportée par Jorge Sampaoli finira par porter ses fruits : « Il y a un tas d’informations à digérer, mais les joueurs sentent que ça va les faire progresser ». En clair, en quelques semaines à peine, le technicien argentin a réussi à se mettre le vestiaire de l’OM dans la poche, et les joueurs espèrent d’ailleurs en voir des effets bénéfiques sur le long terme.

